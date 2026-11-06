Accenture Aktie
WKN DE: A0YAQA / ISIN: IE00B4BNMY34
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06.11.2026 06:00:04
Accenture and Big Four move downmarket in hunt for growth
Consulting giants target smaller companies as AI frees up staff and allows them to offer services more cheaplyWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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