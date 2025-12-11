Accenture Aktie
WKN DE: A0YAQA / ISIN: IE00B4BNMY34
|
11.12.2025 14:26:06
Accenture Invests In Ryght AI; Terms Not Disclosed
(RTTNews) - Accenture (ACN) has invested in Ryght AI, a platform provider that modernizes how clinical research is designed and executed for the life sciences industry. The investment is made through Accenture Ventures. Terms of the investment were not disclosed.
Petra Jantzer, a senior managing director and global lead of Life Sciences, Accenture, said: "With our investment in Ryght AI, we're giving our life sciences clients the ability to fully leverage operational and scientific data and bring life-changing therapies to market faster, more efficiently and with greater precision."
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Accenture plcmehr Nachrichten
Analysen zu Accenture plcmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Accenture plc
|230,75
|-1,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.