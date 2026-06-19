Accenture Aktie
WKN DE: A0YAQA / ISIN: IE00B4BNMY34
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19.06.2026 04:35:03
Accenture Just Had Its Worst Day in Years. Is AI Coming for the Consulting Business?
Shares of tech consulting giant Accenture (NYSE: ACN) sank about 18% on Thursday, the stock's worst single-day drop in years, after the company reported results for its fiscal third quarter (the period ended May 31, 2026). The slide left the stock trading around $128 as of this writing, and down more than 50% so far this year.What's strange is that the quarter itself looked healthy. Accenture's earnings per share rose 9% year over year to $3.80, and revenue grew 6% to $18.7 billion. The company's operating margin even ticked higher.But the selling likely had little to do with the quarter Accenture just posted and a lot to do with what comes next -- and with a question that has shadowed the stock all year. Is artificial intelligence (AI) starting to eat into demand for the work that built Accenture into a consulting powerhouse?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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