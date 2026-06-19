Accenture Aktie

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WKN DE: A0YAQA / ISIN: IE00B4BNMY34

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19.06.2026 04:35:03

Accenture Just Had Its Worst Day in Years. Is AI Coming for the Consulting Business?

Shares of tech consulting giant Accenture (NYSE: ACN) sank about 18% on Thursday, the stock's worst single-day drop in years, after the company reported results for its fiscal third quarter (the period ended May 31, 2026). The slide left the stock trading around $128 as of this writing, and down more than 50% so far this year.What's strange is that the quarter itself looked healthy. Accenture's earnings per share rose 9% year over year to $3.80, and revenue grew 6% to $18.7 billion. The company's operating margin even ticked higher.But the selling likely had little to do with the quarter Accenture just posted and a lot to do with what comes next -- and with a question that has shadowed the stock all year. Is artificial intelligence (AI) starting to eat into demand for the work that built Accenture into a consulting powerhouse?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Tag des großen Verfalls: ATX geht stabil ins Wochenende -- DAX schließt etwas tiefer -- Wall Street ruht feiertagsbedingt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt hielten sich die Anleger vor dem Wochenende zurück, der deutsche Leitindex tendierte leicht nach unten. An der Wall Street findet am Freitag feiertagsbedingt kein Handel statt. In Fernost schlugen die Märkte am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.
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