Accenture Aktie
WKN DE: A0YAQA / ISIN: IE00B4BNMY34
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19.10.2026 11:52:50
Accenture Reportedly Weighs $1.5 Billion Sale of Greater China Business After Attracting Unsolicited Interest Over Past Year
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