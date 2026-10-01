Accenture Aktie
WKN DE: A0YAQA / ISIN: IE00B4BNMY34
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01.10.2026 13:20:59
Accenture shares surge as consultancy confounds AI fears
Firm reports full-year revenues of $74.2bn despite fears of hit to sector from AIWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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