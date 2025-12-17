Accenture Aktie
WKN DE: A0YAQA / ISIN: IE00B4BNMY34
|
17.12.2025 12:10:55
Accenture Stock Is Down 22% This Year Heading Into Earnings—Can AI Growth And New Guidance Calm Investor Fears?
This article Accenture Stock Is Down 22% This Year Heading Into Earnings—Can AI Growth And New Guidance Calm Investor Fears? originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Accenture plcmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Accenture zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
12.12.25
|S&P 500-Titel Accenture-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Accenture von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
05.12.25
|S&P 500-Wert Accenture-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Accenture von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
03.12.25
|Erste Schätzungen: Accenture legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
30.11.25
|Accenture dubs its 800,000 staff ‘reinventors’ as it adapts to AI (Financial Times)
|
28.11.25