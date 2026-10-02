Accenture veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Accenture stellte am 01.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,29 USD. Im Vorjahresviertel hatte Accenture 2,25 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,15 Prozent auf 18,68 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,60 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 3,18 USD prognostiziert, während der Umsatz bei 18,02 Milliarden USD erwartet worden war.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 13,56 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 12,15 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Accenture in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 6,47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 74,18 Milliarden USD im Vergleich zu 69,67 Milliarden USD im Vorjahr.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 13,86 USD je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 73,54 Milliarden USD beziffert.

Redaktion finanzen.at