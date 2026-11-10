Adobe Aktie

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WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012

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10.11.2026 20:46:02

Accenture vs. Adobe: What Does Fluctuating vs. Steady Revenue Tell Investors?

Accenture Ltd. (NYSE:ACN) primarily generates revenue by providing strategy, technology consulting, and operational services to enterprises worldwide.

It recently appointed a new chief marketing officer to its leadership team, and it expanded its portfolio by acquiring the construction technology firm Avicado.

Adobe Systems Inc. (NASDAQ:ADBE) generates its revenue mainly by selling digital media and marketing software subscriptions to professionals and enterprises.

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13.03.26 Adobe Sell Goldman Sachs Group Inc.
12.09.25 Adobe Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.12.24 Adobe Buy Deutsche Bank AG
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Adobe Inc. 210,00 -0,71% Adobe Inc.

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