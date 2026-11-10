Adobe Aktie
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012
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10.11.2026 20:46:02
Accenture vs. Adobe: What Does Fluctuating vs. Steady Revenue Tell Investors?
Accenture Ltd. (NYSE:ACN) primarily generates revenue by providing strategy, technology consulting, and operational services to enterprises worldwide.
It recently appointed a new chief marketing officer to its leadership team, and it expanded its portfolio by acquiring the construction technology firm Avicado.
Adobe Systems Inc. (NASDAQ:ADBE) generates its revenue mainly by selling digital media and marketing software subscriptions to professionals and enterprises.
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Nachrichten zu Adobe Inc.
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|Accenture plc
|232,40
|2,15%
|Adobe Inc.
|210,00
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