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WKN DE: A40L1V / ISIN: US5128073062

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06.08.2026 14:55:01

Accenture vs. Lam Research: A Comparison of Revenue Growth and Stability

It often pays off to find smaller companies serving a big opportunity. Accenture (NYSE:ACN) is a large business with over $73 billion in trailing revenue. Still, it’s growing much slower than Lam Research (NASDAQ:LRCX), which generates roughly a third of Accenture’s revenue but is growing much faster. Shares of Lam Research have significantly outperformed the broader market over the past three years. If it continues to grow revenue at a high rate, it could mean more upside. Here’s what investors need to know about these companies’ growth trajectory.Accenture is a global professional services firm that delivers strategy, consulting, technology, and operations solutions to enterprises worldwide. Its revenue has consistently grown year-over-year. However, the company experiences seasonality, with some quarters showing lower revenue quarter over quarter.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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