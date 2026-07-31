Accenture Aktie

Accenture für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YAQA / ISIN: IE00B4BNMY34

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31.07.2026 20:50:01

Accenture vs. Microsoft: What Diverging Revenue Growth Paths Tell Investors

Accenture (NYSE:ACN) is a global professional services company that delivers strategy, consulting, and technology operations to enterprise clients.While launching a dedicated business segment for mid-market clients in June of 2026, it reported a 13% net income margin for the quarter ended May 31, 2026.Microsoft (NASDAQ:MSFT) invents and licenses a diverse range of software, computing devices, and cloud platform services globally.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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