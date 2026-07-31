Accenture Aktie
WKN DE: A0YAQA / ISIN: IE00B4BNMY34
|
31.07.2026 20:50:01
Accenture vs. Microsoft: What Diverging Revenue Growth Paths Tell Investors
Accenture (NYSE:ACN) is a global professional services company that delivers strategy, consulting, and technology operations to enterprise clients.While launching a dedicated business segment for mid-market clients in June of 2026, it reported a 13% net income margin for the quarter ended May 31, 2026.Microsoft (NASDAQ:MSFT) invents and licenses a diverse range of software, computing devices, and cloud platform services globally.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Accenture plc
|
31.07.26
|S&P 500-Papier Accenture-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Accenture von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
29.07.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
29.07.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 fällt am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
28.07.26
|Gewinne in New York: S&P 500 zeigt sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
28.07.26
|Dienstagshandel in New York: S&P 500 notiert mittags im Plus (finanzen.at)
|
24.07.26
|S&P 500-Papier Accenture-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Accenture-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
17.07.26