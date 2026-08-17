ACCESS GROUP hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

ACCESS GROUP hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 26,25 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 24,80 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 1,22 Milliarden JPY gegenüber 1,04 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at