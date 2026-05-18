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18.05.2026 06:31:29
ACCESS GROUP präsentierte Quartalsergebnisse
ACCESS GROUP hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
ACCESS GROUP hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 20,78 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 25,53 JPY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite standen 1,20 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 986,6 Millionen JPY umgesetzt.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 50,07 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 65,04 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 3,95 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 3,59 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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