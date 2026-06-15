Access öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Access hat sich am 12.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 2,35 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -33,770 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,00 Prozent auf 6,16 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,22 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at