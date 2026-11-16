Access Power mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Access Power äußerte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,86 Prozent auf 0,6 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at