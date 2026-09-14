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14.09.2026 06:31:29
Access: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Access hat am 11.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Access hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 18,03 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -38,480 JPY je Aktie gewesen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,21 Prozent auf 4,42 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,84 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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