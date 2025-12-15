Access verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Access lud am 12.12.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2025 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2,57 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Access -30,470 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Access im vergangenen Quartal 4,92 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 102,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Access 2,42 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at