ACCO Brands informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

ACCO Brands hat am 09.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,210 USD je Aktie vermeldet.

ACCO Brands hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 428,8 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 448,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,440 USD gegenüber -1,060 USD im Vorjahr.

Umsatzseitig standen 1,52 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 8,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem ACCO Brands 1,67 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at