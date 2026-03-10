|
10.03.2026 06:31:29
ACCO Brands informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
ACCO Brands hat am 09.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,210 USD je Aktie vermeldet.
ACCO Brands hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 428,8 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 448,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,440 USD gegenüber -1,060 USD im Vorjahr.
Umsatzseitig standen 1,52 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 8,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem ACCO Brands 1,67 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf baldiges Kriegsende: ATX und DAX schließen kräftig im Plus -- Asiens Börsen letztlich erholt
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt waren am Dienstag in Kauflaune. Die Wall Street zeigt sich ebenso fester. Die asiatischen Börsen legten am Dienstag zu.