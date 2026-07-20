Acconeer Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Acconeer Registered präsentierte am 17.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,18 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,110 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 103,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 21,4 Millionen SEK umgesetzt, gegenüber 10,5 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at