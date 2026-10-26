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26.10.2026 06:31:29
Acconeer Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Acconeer Registered hat am 23.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Acconeer Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,12 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal hat Acconeer Registered mit einem Umsatz von insgesamt 23,5 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,5 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 42,14 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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