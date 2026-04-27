Acconeer Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Acconeer Registered präsentierte am 24.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,12 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Acconeer Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,110 SEK vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 34,39 Prozent auf 18,3 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,6 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at