|
27.04.2026 06:31:29
Acconeer Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Acconeer Registered präsentierte am 24.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,12 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Acconeer Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,110 SEK vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 34,39 Prozent auf 18,3 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,6 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!