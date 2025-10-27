Acconeer Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Acconeer Registered hat am 24.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,01 SEK. Im Vorjahresviertel hatte Acconeer Registered -0,070 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,29 Prozent auf 16,5 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,6 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at