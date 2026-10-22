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22.10.2026 19:48:05
Accor Q3 Revenue Rises, Raises FY26 EBITDA Outlook
(RTTNews) - Accor (AC.PA) on Thursday, reported higher revenue for the third quarter of 2026, supported by growth across its hotel businesses and a strong performance in the Luxury & Lifestyle division.
Revenue increased 9.8 percent to EUR 1.503 billion from EUR 1.369 billion a year earlier. At constant currency, revenue rose 7.7 percent, while growth was 8.6 percent on a constant currency and scope basis. RevPAR increased 4.9 percent during the quarter.
Premium, Midscale and Economy revenue increased 4.8 percent to EUR 767 million, while Luxury & Lifestyle revenue rose 12.9 percent to EUR 404 million.
Accor upgraded its 2026 recurring EBITDA guidance to between EUR 1.270 billion and EUR 1.285 billion, compared with its previous range of EUR 1.260 billion to EUR 1.285 billion. The company also expects full-year RevPAR growth at the upper end of its 2 percent to 2.5 percent range.
AC.PA closed Thursday's trading at EUR 46.04 down EUR 0.74 or 1.58 percent on the Paris Stock Exchange.
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