Accord Financial: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Accord Financial hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,28 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Accord Financial ein EPS von -0,090 CAD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 25,65 Prozent auf 15,8 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Accord Financial 21,2 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at