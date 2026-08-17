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17.08.2026 06:31:29
Accord Financial: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Accord Financial hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,33 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Accord Financial ein Ergebnis je Aktie von -0,100 CAD vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 57,88 Prozent auf 6,8 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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