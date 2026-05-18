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18.05.2026 06:31:29
Accord Financial: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Accord Financial präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,38 CAD gegenüber -0,160 CAD im Vorjahresquartal verkündet.
Das vergangene Quartal hat Accord Financial mit einem Umsatz von insgesamt 7,3 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,5 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 53,19 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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