Accountant (Altdorf, CH)

Erfolgreiche Digitalisierung beginnt mit der wegweisenden IT-Infrastruktur von Dätwyler. Dätwyler IT Infra ist ein international etabliertes Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz und Niederlassungen in Europa, dem Nahen Osten und Asien. Das Unternehmen liefert erstklassige Systemlösungen, Produkte und Dienstleistungen für Rechenzentren, Glasfasernetzwerke (Campus, FTTx) und intelligente Gebäude. Dätwyler wurde vor mehr als 100 Jahren gegründet und beschäftigt rund 950 Mitarbeitende.Your Position1Führung der Debitorenbuchhaltung im SAPDebitorenreporting (Debitorenbewertung, Debitoren Aging)Verantwortlich für den MahnprozessKredit- und BonitätsauskünfteBerechnung, Abstimmung und Verbuchung der Verrechnungen zwischen den GesellschaftenErstellung von Intercompany RechnungenMehrwertsteuer-Abrechnung und -Kontrolle SchweizAktive Mitarbeit beim MonatsabschlussUnterstützung und Stellvertretung der KreditorenbuchhaltungYour Position2 (Optional)Eine abgeschlossene kaufmännische Grundausbildung und erste Erfahrungen im RechnungswesenDu zeichnest dich durch selbständiges, exaktes und verantwortungsbewusstes Arbeiten aus, kommunizierst offen und bist eine teamfähige sowie engagierte PersönlichkeitGute MS-Office Kenntnisse sowie SAP-Erfahrung Gute EnglischkenntnisseYour ResponsibilitiesSpannende und vielseitige Aufgabe mit viel GestaltungsfreiraumGrosse Eigenverantwortung sowie kurze EntscheidungswegeEin kollegiales TeamEine umfangreiche EinarbeitungOur Offer to youDann bewirb dich online über unsere Karriereseite https://careers.datwyler.com. Unser Human-Resources-Team freut sich auf deine Bewerbungsunterlagen.Bei Fragen erteilt dir Pamela Kiser telefonisch gerne weitere Informationen: +41 41 875 12 67.Wir bieten ein vielfältiges und globales Arbeitsumfeld. Als international operierendes Unternehmen bietet Dätwyler ein breites Spektrum an Berufsbildern und Karrierechancen. Wir ermutigen ambitionierten Menschen, die ihre Aufgabe mit Engagement und Enthusiasmus angehen, zu wachsen und sich selbst zu übertreffen. Dies gibt jedem Mitarbeiter die Möglichkeit, seine Arbeit direkt zu beeinflussen. Bei Dätwyler befähigen wir unsere Mitarbeiter, ihre Talente in einen globalen Kontext zu bringen und im Laufe der Zeit stetig zu entwickeln. Deshalb bilden unsere Mitarbeitenden das Herzstück von Dätwyler – wir begegnen einander mit Respekt, Vertrauen und Loyalität. Gegenseitige Wertschätzung ist unser oberstes Gebot.https://itinfra.datwyler.com