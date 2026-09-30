Accrelist Aktie
WKN DE: A2PP34 / ISIN: SGXE69448095
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30.09.2026 02:51:06
Accrelist says 12 buyers of its MClean stake not acting in concert
It also defends discounted pricing in response to SGX queriesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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