Accrete: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Accrete hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 21,30 JPY. Im letzten Jahr hatte Accrete einen Gewinn von 10,14 JPY je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 2,08 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Accrete 1,71 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at