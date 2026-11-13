Accton Technology stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Accton Technology hat am 12.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 23,39 TWD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 14,00 TWD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 120,75 Milliarden TWD – ein Plus von 65,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Accton Technology 72,95 Milliarden TWD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at