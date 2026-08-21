|
21.08.2026 06:31:29
Accuray: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Accuray hat am 19.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 USD gegenüber 0,010 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 20,87 Prozent auf 100,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Accuray 127,5 Millionen USD umgesetzt.
Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,400 USD beziffert. Im Vorjahr waren -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Accuray hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 401,95 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 458,50 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX zieht an -- DAX etwas fester - 26.000-Punkte-Marke im Blick -- Wall Street startet etwas höher -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt legt vor dem Wochenende zu. Der deutsche Leitindex wird ohne klare Richtung erwartet. Die US-Börsen versuchen sich zum Wochenausklang an einer Erholung. Die asiatischen Märkte waren sich am Freitag nicht ganz einig.