Accuray: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Accuray hat am 19.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 USD gegenüber 0,010 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 20,87 Prozent auf 100,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Accuray 127,5 Millionen USD umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,400 USD beziffert. Im Vorjahr waren -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Accuray hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 401,95 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 458,50 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at