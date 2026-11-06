Accuray gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Accuray hat am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,180 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,90 Prozent zurück. Hier wurden 86,5 Millionen USD gegenüber 93,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at