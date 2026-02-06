|
Accuray mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Accuray hat am 04.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,11 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Accuray 102,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 116,2 Millionen USD umgesetzt worden.
