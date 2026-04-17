Accustem Sciences: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Accustem Sciences hat am 14.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Accustem Sciences hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,030 USD je Aktie gewesen.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,120 USD. Im Vorjahr waren -0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at