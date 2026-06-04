Aktie
WKN DE: A12EDT / ISIN: US00108M1027
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04.06.2026 15:30:46
Ace Combat 8 Brings Aerial Dogfighting Into the Misinformation Age
The first game in the franchise in seven years includes loads of modernization changes -- including adding social media misinfo to fighter plane fantasy.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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