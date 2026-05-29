Ace Edutrend gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ace Edutrend hat am 27.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 INR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Ace Edutrend ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,030 INR in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,170 INR. Im Vorjahr hatten -0,720 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at