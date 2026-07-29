Ace Edutrend mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ace Edutrend stellte am 27.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 0,01 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ace Edutrend -0,050 INR je Aktie eingenommen.

Redaktion finanzen.at