Ace Edutrend verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Ace Edutrend äußerte sich am 12.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,14 INR gegenüber -0,210 INR im Vorjahresquartal verkündet.
