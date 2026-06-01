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01.06.2026 06:31:29
ACE Software Exports: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
ACE Software Exports lud am 30.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,25 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,46 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 146,7 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 136,8 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 3,33 INR. Im Vorjahr hatte ACE Software Exports 5,98 INR je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 80,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 315,46 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 568,12 Millionen INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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