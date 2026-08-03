03.08.2026 06:31:29

ACE Software Exports präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ACE Software Exports hat sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,65 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,770 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 142,9 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 7,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 132,5 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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