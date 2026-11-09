ACE Software Exports: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

ACE Software Exports hat am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,70 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,14 INR erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ACE Software Exports in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 144,7 Millionen INR im Vergleich zu 140,1 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at