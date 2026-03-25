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25.03.2026 06:31:29
AcelRx Pharmaceuticals: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
AcelRx Pharmaceuticals hat am 23.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,06 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,070 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,340 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AcelRx Pharmaceuticals -0,500 USD je Aktie generiert.
Redaktion finanzen.at
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