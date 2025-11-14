AcelRx Pharmaceuticals öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

AcelRx Pharmaceuticals hat am 12.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,11 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at