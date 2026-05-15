AcelRx Pharmaceuticals zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

AcelRx Pharmaceuticals hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,100 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at