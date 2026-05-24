Acemagic Retro X5 im Test: Mini-PC mit Ryzen AI 9 im Design des Nintendo NES

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Nintendo Aktie

Nintendo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 864009 / ISIN: JP3756600007

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24.05.2026 16:00:00

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Der Acemagic Retro X5 ist eine Ode an den Nintendo NES. Mit Ryzen AI 9, 32 GB RAM und Wifi 7 ist er stark ausgestattet. Wir haben ihn getestet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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