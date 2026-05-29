Acer Aktie
WKN: 552863 / ISIN: US0044342055
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29.05.2026 15:01:37
Acer Says Hey, We Can Do Smart Glasses Too
The PC maker will enter a hectic scene for smart glasses with two models planned for later this year.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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