Acer und Asus verkaufen wieder PCs und Notebooks in Deutschland

Acer Aktie

Acer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552863 / ISIN: US0044342055

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22.06.2026 16:49:00

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Die beiden PC-Hersteller Acer und Asus einigen sich mit Nokia auf einen Patentrahmen. Dadurch darf der Verkauf wieder anlaufen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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