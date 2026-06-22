Acer Aktie
WKN: 552863 / ISIN: US0044342055
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22.06.2026 16:49:00
Acer und Asus verkaufen wieder PCs und Notebooks in Deutschland
Die beiden PC-Hersteller Acer und Asus einigen sich mit Nokia auf einen Patentrahmen. Dadurch darf der Verkauf wieder anlaufen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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