Acer's CEO Has a Warning for Micron Technology Investors

Shares of Micron Technology (NASDAQ:MU) have surged 570% over the past year, as insatiable demand for memory and storage products has translated into terrific revenue and profit growth for the tech company. It's been able to raise prices due to a shortage of the products it sells.

Micron's stock appears cheap to investors, but that also depends heavily on the outlook for the ongoing shortage. And according to Acer's CEO, Micron may not be able to count on price hikes for too much longer.

Image source: Getty Images.

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