Achieve Life Sciences Aktie
WKN DE: A2JMW8 / ISIN: US0044682039
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01.10.2026 14:51:33
Achieve Life Sciences Appoints Benjamin Halladay As CFO
(RTTNews) - Achieve Life Sciences, Inc. (ACHV), a late-stage specialty pharmaceutical company, said on Thursday that it has appointed Benjamin Halladay as chief financial officer with effect from October 5. He will succeed Mark Oki, who will step down as CFO on the same day.
Halladay will join Achieve from Esperion Therapeutics (ESPR), a commercial-stage pharmaceutical company with annual revenue of over $400 million, where he served as CFO from 2022 until July 2026.
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