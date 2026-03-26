Achieve Life Sciences hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Achieve Life Sciences hat am 24.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,28 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,360 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,250 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -1,240 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at