Achieve Life Sciences legte Quartalsergebnis vor

Achieve Life Sciences präsentierte in der am 17.03.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,830 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,760 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 4,000 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Achieve Life Sciences -4,080 USD je Aktie generiert.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 4,065 USD und einen Umsatz von 0,10 Millionen USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at